Василий КОБИН: «Минаю, конечно, приходится тяжеловато в УПЛ»

Главный тренер «Миная» прокомментировал ничью в матче с «Колосом»

  • 25.10.2020 23:35
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Василий КОБИН: «Минаю, конечно, приходится тяжеловато в УПЛ»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал вторую в сезоне ничью своей команды, заработанную в матче с «Колосом» (2:2):

«Жаль, что не было болельщиков на этой игре, думаю, что им бы понравилось. Матч был хороший – с большим количеством моментов, голов. Могла выиграть как одна, так и другая команда. Ничья – справедливый результат. Все показали свои лучшие качества.

Эмоций было много, особенно в конце игры. Думаю, это и арбитрам передалось. Чашу весов в игре могли быть как в одну, так и в другую сторону. По моему мнению, арбитры сработали на хорошем уровне. Не было моментов, где они допускали откровенных ошибок, а если они и были, то на результат не повлияли.

УПЛ – это вершина украинского футбола. Нам, конечно, тяжеловато здесь. Если брать «Колос», то у них было больше времени на подготовку, селекцию к участию в Премьер-лиге. А мы попали в такую ​​ситуацию, что только Первая лига закончилась, то началась УПЛ. Плюс в том сезоне мы боролись до последнего тура ,и никто не знал, кто попадет в высший дивизион. Мы не могли нормально подготовиться, но ничего, будем работать. Будем и дальше навязывать свою игру и еще не одной команде попортим нервы. Верю в свою команду, она будет прибавлять с каждым туром».

 

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Источник — ФК Минай

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