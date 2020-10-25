ВИДЕО. Костюк из-за мучительных судорог не смогла доиграть финал в Мэйконе

Украинка была вынуждена отказаться от участия в матче

  • 25.10.2020 22:00
  • 2374 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Костюк из-за мучительных судорог не смогла доиграть финал в Мэйконе
© screenshot

Украинская теннисистка Марта Костюк из-за судорог не смогла доиграть финал 80-тысячника ITF в Мэйконе.

В начале третьего сета она снялась с матча, так как физически не смогла продолжить поединок против Кэтрин Беллис из США.

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Источник — Tennis Ukraine

(11 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 23:22
    0
    Ну в інстаграмі вже заплатила, що в Тайлері гратиме. Все наче добре.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.10.2020 23:05
    +1
    Марта, тримайся. Ти молодчинка, але все має бути в міру. Тим більше фізичні навантаження з елементами пауерліфтінгу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.10.2020 23:02
    0
    Перевантажив грецький тренер з фізичної підготовки Марту.
    =
    Я коли спостерігав, як він нагружає Марту - офігів. Не можна так дівчину юну вантажити.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 23:00
    0
    Kanarejka, 25.10.2020 22:19
    Не впевнена, що Марта взяла б третій. Але звичайно, шкода дуже, це ж наше, рідненьке. Сльози на очах у неї не від болю фізичного, а від образи. Все зрозуміло. Але, я помітила, що після таких прикрих "поразок" зазвичай настає солодка "помста". Тримайся, Бейліс.... До речі, американка могла б і підтримати
    Белліс підходила підтримати, її до Марти не підпустили.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 25.10.2020 22:31
    +2
    Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 22:18
    Мама теж мені красуня.
    *Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
    «Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
    Що за фізруківщина!
    Маме надо научить девочку строгой дисциплине обязательного правильного употребления совсем несекретных жидкостей до. во и после матча, финал играть это ж не на даче травку рвать когда хочется. Сама ведь в прошлом сборница
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.10.2020 22:19
    +5
    Не впевнена, що Марта взяла б третій. Але звичайно, шкода дуже, це ж наше, рідненьке. Сльози на очах у неї не від болю фізичного, а від образи. Все зрозуміло. Але, я помітила, що після таких прикрих "поразок" зазвичай настає солодка "помста". Тримайся, Бейліс.... До речі, американка могла б і підтримати
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 22:18
    +5
    Мама теж мені красуня.
    *Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
    «Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
    Що за фізруківщина!
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:08
    +1
    Блін, що з ногою? ((
    Дуже шкода що так сталося, думав, переможе а третьому сеті ((
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 25.10.2020 22:07
    +1
    Что ж... Бывает. Но, эта девочка - боец. Выгрызет своё на зубах!
    Некоторым " первымракеткамУкраины" - приготовиться.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.10.2020 22:19
    +5
    Не впевнена, що Марта взяла б третій. Але звичайно, шкода дуже, це ж наше, рідненьке. Сльози на очах у неї не від болю фізичного, а від образи. Все зрозуміло. Але, я помітила, що після таких прикрих "поразок" зазвичай настає солодка "помста". Тримайся, Бейліс.... До речі, американка могла б і підтримати
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 22:18
    +5
    Мама теж мені красуня.
    *Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
    «Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
    Що за фізруківщина!
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 25.10.2020 22:31
    +2
    Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 22:18
    Мама теж мені красуня.
    *Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
    «Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
    Що за фізруківщина!
    Маме надо научить девочку строгой дисциплине обязательного правильного употребления совсем несекретных жидкостей до. во и после матча, финал играть это ж не на даче травку рвать когда хочется. Сама ведь в прошлом сборница
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.10.2020 23:05
    +1
    Марта, тримайся. Ти молодчинка, але все має бути в міру. Тим більше фізичні навантаження з елементами пауерліфтінгу.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:08
    +1
    Блін, що з ногою? ((
    Дуже шкода що так сталося, думав, переможе а третьому сеті ((
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 25.10.2020 22:07
    +1
    Что ж... Бывает. Но, эта девочка - боец. Выгрызет своё на зубах!
    Некоторым " первымракеткамУкраины" - приготовиться.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 23:22
    0
    Ну в інстаграмі вже заплатила, що в Тайлері гратиме. Все наче добре.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.10.2020 23:02
    0
    Перевантажив грецький тренер з фізичної підготовки Марту.
    =
    Я коли спостерігав, як він нагружає Марту - офігів. Не можна так дівчину юну вантажити.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.10.2020 23:00
    0
    Kanarejka, 25.10.2020 22:19
    Не впевнена, що Марта взяла б третій. Але звичайно, шкода дуже, це ж наше, рідненьке. Сльози на очах у неї не від болю фізичного, а від образи. Все зрозуміло. Але, я помітила, що після таких прикрих "поразок" зазвичай настає солодка "помста". Тримайся, Бейліс.... До речі, американка могла б і підтримати
    Белліс підходила підтримати, її до Марти не підпустили.
    Ссылка
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