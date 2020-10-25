ВИДЕО. Костюк из-за мучительных судорог не смогла доиграть финал в Мэйконе

Украинская теннисистка Марта Костюк из-за судорог не смогла доиграть финал 80-тысячника ITF в Мэйконе.
В начале третьего сета она снялась с матча, так как физически не смогла продолжить поединок против Кэтрин Беллис из США.
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Источник — Tennis Ukraine
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Я коли спостерігав, як він нагружає Марту - офігів. Не можна так дівчину юну вантажити.
*Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
«Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
Що за фізруківщина!
*Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
«Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
Що за фізруківщина!
Дуже шкода що так сталося, думав, переможе а третьому сеті ((
Некоторым " первымракеткамУкраины" - приготовиться.
*Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
«Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
Що за фізруківщина!
*Марта після трьох падінь, коли зрозуміло, що грати вона вже ніяк не зможе*:
«Мамо, я не можу грати!»- «Піднімайся!»
Що за фізруківщина!
Дуже шкода що так сталося, думав, переможе а третьому сеті ((
Некоторым " первымракеткамУкраины" - приготовиться.
=
Я коли спостерігав, як він нагружає Марту - офігів. Не можна так дівчину юну вантажити.
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