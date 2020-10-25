Марченко проиграл финал квалификации в Гамбурге

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл финальный матч квалификации на челленджере в Германии.
В поединке за путевку в основную сетку украинец, получивший четвертый номер посева, уступил седьмому сеяному Тобиасу Камке из Германии.
Гамбург. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина, 4) – Тобиас Камке (Германия, 7) – 7:6(6), 3:6, 0:6
Ранее в основу турнира ATP в Вене не удалось пробиться Виталию Сачко.
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Источник — Sport.ua
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