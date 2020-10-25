Григорчук с солигорским Шахтером победил и борется за чемпионство с БАТЭ

Сегодня, 25 октября, прошли матчи 27-го тура чемпионата Беларуси.

«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука на выезде выиграл у «Энергетика-БГУ» из Минска со счетом 2:1.

Солигорская команда набрала 49 очков и теперь, имея одну игру в запасе, отстает на 4 балла от БАТЭ.

Чемпионат Беларуси. 27-й тур

«Неман» Гродно – «Славия» Мозырь – 1:2

Голы: Жуковский, 74 – Шевченко, 27 (пен), Дударь, 36 (автогол).

«Энергетик-БГУ» Минск – «Шахтер» Солигорск – 1:2

Голы: Юдчиц, 61 (пен) – Кендыш, 6, Подстрелов, 32.

«Рух» Брест – «Ислочь» – 1:1

Голы: Васильев, 31 – Юсов, 86.

Турнирная таблица