Григорчук с солигорским Шахтером победил и борется за чемпионство с БАТЭ

Солигорская команда набрала 49 очков и теперь отстает на 4 балла от БАТЭ

  • 25.10.2020 19:45
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Григорчук с солигорским Шахтером победил и борется за чемпионство с БАТЭ
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Сегодня, 25 октября, прошли матчи 27-го тура чемпионата Беларуси. 

«Шахтер» под руководством украинского тренера Романа Григорчука на выезде выиграл у «Энергетика-БГУ» из Минска со счетом 2:1.

Солигорская команда набрала 49 очков и теперь, имея одну игру в запасе, отстает на 4 балла от БАТЭ.

Чемпионат Беларуси. 27-й тур

«Неман» Гродно – «Славия» Мозырь – 1:2

Голы: Жуковский, 74 – Шевченко, 27 (пен), Дударь, 36 (автогол).

«Энергетик-БГУ» Минск – «Шахтер» Солигорск  1:2

Голы: Юдчиц, 61 (пен) – Кендыш, 6, Подстрелов, 32.

«Рух» Брест – «Ислочь» – 1:1

Голы: Васильев, 31 – Юсов, 86.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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