Сергей СТАХОВСКИЙ: «Реброву не хотелось такого жребия»

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который является болельщиком киевского «Динамо» и кумом Сергея Реброва, поделился ожиданиями от противостоянии украинского клуба и «Ференцвароша» в Лиге чемпионов.

«Как по мне, Реброву не хотелось такого жребия. Что «Динамо», что «Ференцварош» – его клубы. Сергею накануне очных поединков будет трудно психологически. Кроме того, группа, в которую попали команды – очень тяжелая. Там были значительно проще варианты и поскольку «Ференцварош» находился во время жеребьевки в последнем корзине, Ребров их видел. Однако дошло до иронического смеха, когда в конце жеребьевки осталось две группы и в одной был «Шахтер», а в другой «Динамо».

Сергей – очень профессиональный человек. Он очень ответственно относится к труду и результаты это отражают. Реброва никто не упрекнет тем, что он достиг чего-то, потому что накупил качественных футболистов. В основном «Ференцварош» доукомплектовывался свободными агентами. Единственное усиление – Зубков, который сначала играл на правах аренды и которого клуб затем выкупил у «Шахтера». По сути, команда осталась такой, какой была до прихода Сергея. Более того, она даже очистилась от нескольких игроков, которые были, по мнению руководства клуба, ключевыми. Боде, Ланцафаме – это были футболисты, которые много забивали, Отыгрывали важнейшие роли в «Ференцвароше» длительное время.

Если говорить о клубе в целом – то сердцем я с «Динамо». Персонально – с Ребровым. Мы семья и мне будет трудно болеть против Сергея. Однако постулат «одна жизнь – одна команда» для меня не чужой. Да, я знаю весь менеджмент и всех игроков «Ференцвароша», захожу к ним в раздевалку, но сердце однако принадлежит киевлянам. Еще и потому, что понимаю, что контакты с будапештцами храниться ровно до тех пор, пока там будет Ребров», – сказал Стаховский.

Отметим, что «Ференцварош» и «Динамо» сыграют в среду в Венгрии, начало матча в 22:00.

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