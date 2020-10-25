Сергей СТАХОВСКИЙ: «Трудно смириться с назначением Луческу»

Украинский теннисист поделился мнением о киевском «Динамо»

  • 25.10.2020 13:40
  • 2092 просмотра
  • 27 комментариев
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Трудно смириться с назначением Луческу»
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о новом главном тренере «Динамо» Мирче Луческу.

– Вы за «Динамо», в принципе, болеете?
– «В принципе»? Обижаете. На самом деле, только болельщиком киевлян себя и считаю.

– «В принципе», поскольку поклонники киевлян неоднозначно отнеслись к назначению тренером команды Мирчи Луческу. Многих фанатов это от команды отвернуло.
– И я их понимаю. Мне с этим назначением тоже трудно смириться. Человек, который, выражаясь дипломатично, не слишком уважительно относился к нашему клубу, ныне стал его тренером. Но при этом меня где-то радует, что Луческу дает определенный результат.

Стою на позициях, что игроки и тренеры – временные. А клуб – вечный. Поэтому стараюсь относиться с пониманием. Не могу сказать, что буду каждую минуту волноваться и покупать билеты на все матчи, чтобы посмотреть на Мистера. Но команду поддерживать буду.

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(12 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 25.10.2020 15:08
    +1
    ....Стою на позициях, что игроки и тренеры – временные. А клуб – вечный.....(с)
    Болелы Днепра и Металла тоже так наивно думали
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 15:04
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:31
    не триста... а 184-я... и если есть "первая ракетка мира", почему по аналогии не может быть первой ракетки Украины, Франции, Испании?!
    просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
    Если короче говорить, много чести Серёжи Стаховскому, есть более достойные люди в Украине, тот же Медведев, который кстати друг Шевченко.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 15:02
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:29
    у нас вообще со времен Медведева мужской теннис в о.пе
    Если бы Саша Долгополов не сломался был бы
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.10.2020 15:01
    0
    Как хорошо, что в 60-е годы прошлого века не было ни интернета ни социальных сетей. Представляю, какой вой был бы про назначение а Динамо бывшего тренера московского Торпедо Виктора Маслова. А ведь Маслов сделал для Динамо не меньше Лобановского. Впервые в мире Маслов начал применять прессинг. Жалко не долго пришлось ему поработать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 15:01
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:33
    да нет.. просто обьективность это отсутствие предвзятости в оценке.. а ты не обьективен в истории со Стаховским, ибо он не приемлет того, что нравится тебе
    Нееет. Не согласен, мне допустим не нравится Шахтер, но я уважаю Пятова, Матвиенко.
    Я просто не понимаю почему так мало говорят про вандельшмоба.
    Он молодой перспективный теннисист.
    Но говорят о Стаховском, потому что он больше уже шоу бизнесовый а не спортсмен.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:33
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:27
    Я не могу быть объективным потому что у кого то будет другая точка зрения, это же коммент.
    да нет.. просто обьективность это отсутствие предвзятости в оценке.. а ты не обьективен в истории со Стаховским, ибо он не приемлет того, что нравится тебе
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:31
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:28
    Конечно есть, но блин триста с хером какая то ракетка мира звучит как дно.
    Но зато первая в Украине))))
    не триста... а 184-я... и если есть "первая ракетка мира", почему по аналогии не может быть первой ракетки Украины, Франции, Испании?!
    просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:29
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:26
    По рейтингу, по победам.
    Человек в челенджере выиграть не может.
    Что можно ещё добавить?
    у нас вообще со времен Медведева мужской теннис в о.пе
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:28
    +1
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:27
    пляяяяяя.... а ничего что остальные еще хуже?!
    Конечно есть, но блин триста с хером какая то ракетка мира звучит как дно.
    Но зато первая в Украине))))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:27
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:26
    По рейтингу, по победам.
    Человек в челенджере выиграть не может.
    Что можно ещё добавить?
    пляяяяяя.... а ничего что остальные еще хуже?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:27
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:25
    ну вот видишь... опять возвращаемся к тому, что ты необьективен
    Я не могу быть объективным потому что у кого то будет другая точка зрения, это же коммент.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:27
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:24
    Нет, просто недотенисист
    https://sport.ua/news/469644-video-ukrainskiy-tennisist-ne-vyigral-ni-odnog
    o-ochka-za-match
    Вот ято яркий признак недотенниста!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:26
    -2
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:24
    а по каким критериям ты определил сие?!
    По рейтингу, по победам.
    Человек в челенджере выиграть не может.
    Что можно ещё добавить?
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 25.10.2020 14:25
    +1
    Луческу робить свою справу в Динамо.
    Успіхів йому.
    А ти , Сергійку, змирися.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:25
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:23
    Моя отсебятина
    ну вот видишь... опять возвращаемся к тому, что ты необьективен
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:24
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:24
    Нет, просто недотенисист
    а по каким критериям ты определил сие?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:24
    -2
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:23
    а, т.е. если он не восхищается Мистером он уже недотеннисист?! логика унылая
    Нет, просто недотенисист
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:23
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:22
    а где здесь вообще написано, что он 1-я ракетка?!
    Моя отсебятина
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:23
    +2
    Special2, 25.10.2020 14:20
    Когда уже перестанут публиковать этого недотениссиста???
    а, т.е. если он не восхищается Мистером он уже недотеннисист?! логика унылая
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.10.2020 14:22
    +2
    Каждый человек имеет право на свое видение сложившейся ситуации, и Стаховский тоже... Но есть хорошая восточная пословица - собаки лают, а караван идет...
    Ссылка
    Stanislav Zаbаrа
    online
      Stanislav Zаbаrа, 25.10.2020 14:06
    +6
    Шановні, ну, може, ви вже припините того Луческу жувати? Іще в липні його призначили, а ви й досі слиною брижджите! Хто цього разу? Тенісист, супер! То нехай тоді й Усік щось скаже. І Світоліна. І Кваша. І сестри Семеренки. А що? Дуже авторитетні думки!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:23
    +2
    Special2, 25.10.2020 14:20
    Когда уже перестанут публиковать этого недотениссиста???
    а, т.е. если он не восхищается Мистером он уже недотеннисист?! логика унылая
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.10.2020 14:22
    +2
    Каждый человек имеет право на свое видение сложившейся ситуации, и Стаховский тоже... Но есть хорошая восточная пословица - собаки лают, а караван идет...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:22
    +2
    Trasher311987, 25.10.2020 14:18
    Та это жесть. Лучше вообще не писать что он первая ракетка Украины.
    а где здесь вообще написано, что он 1-я ракетка?!
    Ссылка
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 25.10.2020 15:08
    +1
    ....Стою на позициях, что игроки и тренеры – временные. А клуб – вечный.....(с)
    Болелы Днепра и Металла тоже так наивно думали
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:31
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:28
    Конечно есть, но блин триста с хером какая то ракетка мира звучит как дно.
    Но зато первая в Украине))))
    не триста... а 184-я... и если есть "первая ракетка мира", почему по аналогии не может быть первой ракетки Украины, Франции, Испании?!
    просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:28
    +1
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:27
    пляяяяяя.... а ничего что остальные еще хуже?!
    Конечно есть, но блин триста с хером какая то ракетка мира звучит как дно.
    Но зато первая в Украине))))
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 25.10.2020 14:25
    +1
    Луческу робить свою справу в Динамо.
    Успіхів йому.
    А ти , Сергійку, змирися.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:25
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:23
    Моя отсебятина
    ну вот видишь... опять возвращаемся к тому, что ты необьективен
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:24
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:24
    Нет, просто недотенисист
    а по каким критериям ты определил сие?!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:14
    +1
    Trasher311987, 25.10.2020 14:10
    А мне трудно осознавать что этот спортсмен первая ракетка Украины.
    скоро Марченко его догонит и тебе будет легче
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:10
    +1
    А мне трудно осознавать что этот спортсмен первая ракетка Украины.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 15:04
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:31
    не триста... а 184-я... и если есть "первая ракетка мира", почему по аналогии не может быть первой ракетки Украины, Франции, Испании?!
    просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
    Если короче говорить, много чести Серёжи Стаховскому, есть более достойные люди в Украине, тот же Медведев, который кстати друг Шевченко.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 15:02
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:29
    у нас вообще со времен Медведева мужской теннис в о.пе
    Если бы Саша Долгополов не сломался был бы
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.10.2020 15:01
    0
    Как хорошо, что в 60-е годы прошлого века не было ни интернета ни социальных сетей. Представляю, какой вой был бы про назначение а Динамо бывшего тренера московского Торпедо Виктора Маслова. А ведь Маслов сделал для Динамо не меньше Лобановского. Впервые в мире Маслов начал применять прессинг. Жалко не долго пришлось ему поработать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 15:01
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:33
    да нет.. просто обьективность это отсутствие предвзятости в оценке.. а ты не обьективен в истории со Стаховским, ибо он не приемлет того, что нравится тебе
    Нееет. Не согласен, мне допустим не нравится Шахтер, но я уважаю Пятова, Матвиенко.
    Я просто не понимаю почему так мало говорят про вандельшмоба.
    Он молодой перспективный теннисист.
    Но говорят о Стаховском, потому что он больше уже шоу бизнесовый а не спортсмен.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:33
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:27
    Я не могу быть объективным потому что у кого то будет другая точка зрения, это же коммент.
    да нет.. просто обьективность это отсутствие предвзятости в оценке.. а ты не обьективен в истории со Стаховским, ибо он не приемлет того, что нравится тебе
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:29
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:26
    По рейтингу, по победам.
    Человек в челенджере выиграть не может.
    Что можно ещё добавить?
    у нас вообще со времен Медведева мужской теннис в о.пе
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 25.10.2020 14:27
    0
    Trasher311987, 25.10.2020 14:26
    По рейтингу, по победам.
    Человек в челенджере выиграть не может.
    Что можно ещё добавить?
    пляяяяяя.... а ничего что остальные еще хуже?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.10.2020 14:27
    0
    AdvocatusDei, 25.10.2020 14:25
    ну вот видишь... опять возвращаемся к тому, что ты необьективен
    Я не могу быть объективным потому что у кого то будет другая точка зрения, это же коммент.
    Ссылка
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