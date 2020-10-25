Сергей СТАХОВСКИЙ: «Трудно смириться с назначением Луческу»

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о новом главном тренере «Динамо» Мирче Луческу.
– Вы за «Динамо», в принципе, болеете?
– «В принципе»? Обижаете. На самом деле, только болельщиком киевлян себя и считаю.
– «В принципе», поскольку поклонники киевлян неоднозначно отнеслись к назначению тренером команды Мирчи Луческу. Многих фанатов это от команды отвернуло.
– И я их понимаю. Мне с этим назначением тоже трудно смириться. Человек, который, выражаясь дипломатично, не слишком уважительно относился к нашему клубу, ныне стал его тренером. Но при этом меня где-то радует, что Луческу дает определенный результат.
Стою на позициях, что игроки и тренеры – временные. А клуб – вечный. Поэтому стараюсь относиться с пониманием. Не могу сказать, что буду каждую минуту волноваться и покупать билеты на все матчи, чтобы посмотреть на Мистера. Но команду поддерживать буду.
Источник — Главком
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Болелы Днепра и Металла тоже так наивно думали
просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
Я просто не понимаю почему так мало говорят про вандельшмоба.
Он молодой перспективный теннисист.
Но говорят о Стаховском, потому что он больше уже шоу бизнесовый а не спортсмен.
Но зато первая в Украине))))
просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
Человек в челенджере выиграть не может.
Что можно ещё добавить?
Но зато первая в Украине))))
Человек в челенджере выиграть не может.
Что можно ещё добавить?
o-ochka-za-match
Вот ято яркий признак недотенниста!!
Человек в челенджере выиграть не может.
Что можно ещё добавить?
Успіхів йому.
А ти , Сергійку, змирися.
Болелы Днепра и Металла тоже так наивно думали
Но зато первая в Украине))))
просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
Но зато первая в Украине))))
Успіхів йому.
А ти , Сергійку, змирися.
просто тебе он не нравится.. вот и все, проблема в тебе а не в нем.
Я просто не понимаю почему так мало говорят про вандельшмоба.
Он молодой перспективный теннисист.
Но говорят о Стаховском, потому что он больше уже шоу бизнесовый а не спортсмен.
Человек в челенджере выиграть не может.
Что можно ещё добавить?
Человек в челенджере выиграть не может.
Что можно ещё добавить?
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