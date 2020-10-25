Сергей СТАХОВСКИЙ: «Трудно смириться с назначением Луческу»

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о новом главном тренере «Динамо» Мирче Луческу.

– Вы за «Динамо», в принципе, болеете?

– «В принципе»? Обижаете. На самом деле, только болельщиком киевлян себя и считаю.

– «В принципе», поскольку поклонники киевлян неоднозначно отнеслись к назначению тренером команды Мирчи Луческу. Многих фанатов это от команды отвернуло.

– И я их понимаю. Мне с этим назначением тоже трудно смириться. Человек, который, выражаясь дипломатично, не слишком уважительно относился к нашему клубу, ныне стал его тренером. Но при этом меня где-то радует, что Луческу дает определенный результат.

Стою на позициях, что игроки и тренеры – временные. А клуб – вечный. Поэтому стараюсь относиться с пониманием. Не могу сказать, что буду каждую минуту волноваться и покупать билеты на все матчи, чтобы посмотреть на Мистера. Но команду поддерживать буду.