Александр РЯБОКОНЬ: «Закономерно обыграли Олимпик»

После победы над «Олимпиком» наставник черниговского клуба выделил 20-летнего Илью Шевцова, который забил первый мяч в УПЛ.

«Сегодня мы более удачно действовали в обороне и атаке. Считаю, мы одержали закономерную победу над «Олимпиком».

«Я рад за ребят. В первую очередь, за Шевцова, который забил первый мяч в УПЛ. Последнее время у него одни дебюты – в УПЛ, еврокубках, молодежной сборной. Сегодня забил первый гол. Главное, чтобы у него голова не закружилась от дебютов», - сказал Рябоконь после матча.

После семи туров у «Десны» 12 очков в активе и пока четвертое место в турнирной таблице.