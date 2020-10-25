Александр РЯБОКОНЬ: «Закономерно обыграли Олимпик»

Главный тренер «Десны» - о победе над «Олимпиком» (2:0)

  • 25.10.2020 14:43
  • 179 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Закономерно обыграли Олимпик»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

После победы над «Олимпиком» наставник черниговского клуба выделил 20-летнего Илью Шевцова, который забил первый мяч в УПЛ.

«Сегодня мы более удачно действовали в обороне и атаке. Считаю, мы одержали закономерную победу над «Олимпиком».

«Я рад за ребят. В первую очередь, за Шевцова, который забил первый мяч в УПЛ. Последнее время у него одни дебюты – в УПЛ, еврокубках, молодежной сборной. Сегодня забил первый гол. Главное, чтобы у него голова не закружилась от дебютов», - сказал Рябоконь после матча.

После семи туров у «Десны» 12 очков в активе и пока четвертое место в турнирной таблице.

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Gutr578
      Gutr578, 25.10.2020 14:52
    0
    Закономерно слили прошлый матч на ставочку. Париматч привет
    Ссылка
    Gutr578
      Gutr578, 25.10.2020 14:52
    0
    Закономерно слили прошлый матч на ставочку. Париматч привет
    Ссылка
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