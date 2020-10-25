Источник: Львов назначит нового главного тренера до 28 октября

ФК «Львов» после поражения в седьмом туре УПЛ «Днепру-1» расстался с главным тренером Георгием Цецадзе.

Как сообщают источники, вместе с Цецадзе львовский клуб покинул еще один грузинский специалист - Теймураз Лордкипанидзе, отвечавший за физическую подготовку. 25 октября у футболистов «Львова» выходной, а завтра они начнут подготовку к очередному календарному поединку.

Пока что тренировочным процессом команды будут руководить один из ассистентов Цецадзе - Виталий Шумский и тренер вратарей Вадим Деонас.

Во «Львове» собираются определиться с новым рулевым 28 октября.

Напомним, что в восьмом туре чемпионата УПЛ «Львов» первого ноября будет принимать одного из лидеров - «Ворсклу».