Бальчос о зрителях на стадионе: «Сегодня 7517 заболевших, а завтра что?»

В октябре украинские болельщики впервые после объявления карантина получили возможность попасть на футбол. В УЕФА разрешили присутствие определенного количества зрителей на матчах сборных команд и еврокубков. Игры Премьер-лиги все еще проходят при пустых трибунах, хотя, некоторые матчи ПФЛ все же открыли стадионы для болельщиков.

При этом количество заболевших коронавирусом лишь растет и это уже не те цифры, при которых чемпионаты Украины и вовсе были остановлены. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать экс-президента ПФЛ Милетия Бальчоса, который также в свое время получил и медицинское образование.

- Насколько уместно было возвращать болельщиков на трибуны, учитывая рост количества заболевших?

- COVID-19 появился у нас в стране, да и во всем мире, неожиданно. Эти месяцы были очень тяжелыми для украинцев. Все лихорадочно, бессистемно искали выход из ситуации, возникшей в стране, «благодаря» пандемии. Кабмин, МОЗ и органы управления футболом в Украине в том числе, пытались срочно принимать меры, направленные на минимизацию факторов, которые способствуют распространению COVID-19.

По окончании периода жесткого карантина, когда количество заболевших стало уменьшаться и даже у людей появилась некая эйфория, начал работать транспорт, рестораны, дискотеки, концертные площадки и другие места скопления людей. Футбол тоже решил не отставать, до 30% зрителей от вместимости стадиона уже пускают на трибуны. Не думаю, впрочем, что, принимая такое решение, руководители УАФ задумывались, какие последствия могут быть в результате таких действий.

Постоянно смотрю матчи Премьер-лиги, первой и второй лиг. Самое страшное, что бросается в глаза, это – абсолютное несоблюдение ограничений, которые связаны с требованиями протокола обеспечения безопасности здоровья людей. Практически все зрители, в том числе випы в скайбоксах, без масок, сидят толпами, а во время выхода со стадиона вообще скопление людей превращается в неуправляемую толпу, где так называемая социальная дистанция отсутствует.

На стадионах отсутствует надлежащий контроль органов правопорядка и клубных служб безопасности за соблюдением антиковидных правил. А ведь первостепенную роль должны здесь сыграть делегаты матчей. Именно они обязаны заставить клубы-участники соревнований наводить порядок до, во время и после матча. И пока не будут выполнены все требования делегата матчи нельзя начинать.

Особенно сказанное характерно для прошедших в Киеве матчей национальной сборной Украины со сборной Испаниеи, Динамо с Гентом и Ювентусом.

14 клубов вплотную столкнулись с коронавирусом, в том числе и «Шахтер», где работа медицинской службы поставлена на высочайшем уровне. Финансово мощный клуб не смог обеспечить полную безопасность свои футболистов и сотрудников от COVID-19. И это число всего лишь за последние пару недель.

В первой лиге, такое ощущение, вообще не представляют, что такое протокол мероприятий по профилактике вируса COVID-19. Тренеры без масок, запасные игроки без масок, толпа людей в трёх метрах за их спинами (от скамейки запасных) без масок. На выходе со стадиона – столпотворение. Неужели наши руководители футбола этого не видят?

Сколько можно рисковать здоровьем людей? Откуда взялись эти полтора метра социальной дистанции? Расстояние между болельщиками должно быть не менее трех метров, лучше - пять. Вирус передается воздушно-капельным путем, это уже известно, а в условиях трибуны стадиона при скоплении дружно вдыхающих и выдыхающих в течение не менее полутора часов людей, формируется своего рода облако, которым дышит каждый присутствующий.

Почему это игнорируют наше правительство и так называемая УАФ? Больницы уже переполнены. При повышенной температуре тела и наличии симптомов COVID-19, но с чистой компьютерной томограммой и без проведения ПЦР-пробы, пациента отправляют домой. Есть симптомы или нет – никого не волнует. В нашем доме заболела женщина. Думаете, приехала бригада для дезинфекции подъезда и квартиры, как это требуется? Ничего подобного.

Разговаривал со знакомыми из Польши и Италии. Оба говорят, что у них 2 раза в неделю проводится дезинфекция подъездов. Очень жесткая система штрафов для тех, кто ходит без маски. У нас, в Украине, 72 миллиарда гривен выделено на борьбу с коронавирусом, а люди все равно платят свои личные деньги за консультации и лечение. Об элементарной же дезинфекции можно только мечтать.

- Стоит ли ожидать, что чемпионат Украины будет приостановлен?

- Вышесказанным я умышленно остановился на некоторых негативных явлениях в процессе развития пандемии в Украине, чтобы показать эпидемиологический фон вокруг футбола и в самом футболе в Украине и возможные негативные последствия принятия решений допуска зрителей на стадионы во время матчей.

Чемпионат останавливали, когда цифры заболевших в Украине были низкими: от 300 до 600 новых больных за сутки. В последнюю неделю количество новых случаев заболевания растет (за прошедшие сутки 7517 заболевших коронавирусом в Украине), а карантин не ужесточается. Ситуация с галопирующим распространением COVID-19 уже накалилась до предела.

Можно предположить, что возможны тяжёлые последствия, связанные с распространением COVID-19 после грядущего матча Лиги чемпионов на Олимпийском между Шахтёром и Интером. Нужно принимать немедленные и правильные решения. На фоне того, как складывается эпидемиологическая ситуация, неизбежно встанет вопрос о приостановке соревнований. Относительно же проведения матчей без зрителей решение нужно принимать незамедлительно.

Почему сейчас, сегодня этого нет в нашем футболе? Никто самостоятельно не в состоянии охватить решение неотложных ковидных проблем. Такой совет, в составе поможет решить многие вопросыю В этот совет нужно включить представителей клубов, лиг, медицины, правоохранительных органов и работать, работать, работать.

Возможно, кто-то может подумать, что, изложив своё видение коронавирусной ситуации, я против футбольных матчей, в том числе со зрителями на трибунах. Всегда говорил и буду говорить, что футбол для зрителей. Позволю себе сказать, что мы ментально не готовы к таким вызовам, каким сегодня есть COVID-19, особенно в части принятия взвешенных целесообразных решений и установления жёсткого контроля за их выполнением. Отсюда вокруг сарказм и игнорирование профилактических требований.

Но сейчас пришло время трезво оценить ситуацию, связанную с быстрым распространением в стране COVID-19, и принимать взвешенные решения, направленные на сохранение здоровья людей и обеспечить надлежащий контроль без поблажек для кого бы то ни было, памятуя, что сейчас мы стоим перед выбором: на кону жизнь многих людей или дальнейшее проведение соревнований.

Что в этом выборе ценнее, уважаемые УАФ и МОЗ? Решать вам и не бояться брать на себя ответственность за реализацию и контроль выполнения этих решений.