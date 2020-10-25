Криштиану РОНАЛДУ поздравил Хабиба: «Отец гордился бы тобой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи на UFC 254.
После этого боя Хабиб объявил о завершении карьеры.
«Поздравляю, бро! Твой отец гордился бы тобой», - написал Роналду в Instagram.
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Источник — Instagram
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