Владимир ЧЕСНАКОВ: «Берем командной игрой и духом»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков подвел итоги поединка с донецким «Шахтером» (1:1).
«Секрет наш в командной игре и то, что на поле у нас один коллектив. Могу сказать, что не только на поле, но и на лавочке, и в раздевалке. Этим мы и берем — командной игрой и командным духом», — сказал Чеснаков.
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Источник — Футбол 1/2/3
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