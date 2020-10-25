Владимир ЧЕСНАКОВ: «Берем командной игрой и духом»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков подвел итоги поединка с донецким «Шахтером» (1:1).

«Секрет наш в командной игре и то, что на поле у нас один коллектив. Могу сказать, что не только на поле, но и на лавочке, и в раздевалке. Этим мы и берем — командной игрой и командным духом», — сказал Чеснаков.