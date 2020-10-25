В поединке 7-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» обыграл «Бетис» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико» — «Бетис» — 2:0
Голы: Льоренте, 46, Суарес, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.