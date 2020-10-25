Суарес снова забивает. Атлетико победил Бетис и вышел на второе место

24 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» взял три очка в противостоянии с «Бетисом» (2:0) и вышел на второе место Ла Лиги.
Голами отметились Маркос Льоренте и Луис Суарес, который снова забил за свою новую команду.
Ла Лига. 7-й тур
«Осасуна» – «Атлетик» – 1:0
Гол: Рубен Гарсия, 81 (пен).
«Севилья» – «Эйбар» – 0:1
Гол: Кике, 41.
«Атлетико» – «Бетис» – 2:0
Голы: Льоренте, 46, Суарес, 90+1.
Турнирная таблица Ла Лиги
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Источник — Sport.ua
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