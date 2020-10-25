Суарес снова забивает. Атлетико победил Бетис и вышел на второе место

24 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» взял три очка в противостоянии с «Бетисом» (2:0) и вышел на второе место Ла Лиги.

Голами отметились Маркос Льоренте и Луис Суарес, который снова забил за свою новую команду.

Ла Лига. 7-й тур

«Осасуна» – «Атлетик» – 1:0

Гол: Рубен Гарсия, 81 (пен).

«Севилья» – «Эйбар» – 0:1

Гол: Кике, 41.

«Атлетико» – «Бетис» – 2:0

Голы: Льоренте, 46, Суарес, 90+1.

Турнирная таблица Ла Лиги