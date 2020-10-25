Виктор КОРНИЕНКО: «Старался, ждал, верил»

21-летний футболист «Шахтера» Виктор Корниенко поделился мнением о своем вызове в сборную Украины.

«Положительные эмоции. Это большой шаг вперед. Главное — доказать и воспользоваться этим шансом. Доволен вызовом.

Повлиял ли матч в Мадриде? Думаю, что да. До этого работал много. Старался, ждал, верил, что будет такой вызов. Я думаю, что заслужил. Буду работать дальше», — отметил Корниенко.