Сергей РЕБРОВ: «Мы ошибаемся, потому что мы не Барселона»

В поединке 8-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, обыграл «Уйпешт» со счетом 2:0.

После матча Ребров остался доволен игрой и результатом:

«У нас впереди много матчей, сложно одновременно выступать в чемпионате и в Лиге чемпионов, да и в последние две недели мы сыграли сложные матчи в чемпионате. Я так рад, что ребята тоже знали, насколько важен сегодняшний матч. Конечно, три очка всегда важны, но сегодня был кульминационный момент дерби, футболисты абсолютно почувствовали его сложность. Важны были не только голы в субботу вечером, но и то, что мы смогли создать множество моментов. Мы смогли правильно контролировать мяч. У нас были ошибки, так как мы не «Барселона», но тем не менее я рад, что мы разобрались с ситуацией, смогли сыграть агрессивно».

После шести проведенных встреч команда Реброва возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии (5 побед и 1 ничья). Уже на следующей неделе «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра состоится 28 октября.