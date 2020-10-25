Боруссия Дортмунд - Шальке - 3:0. Видео голов и обзор матча

24 октября в чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» Д – «Шальке-04» – 3:0
Голы: Аканджи, 55, Холанд, 61, Хуммельс, 78.
Турнирная таблица Бундеслиги
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Халанд (Боруссия Д).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Боруссия Д).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.