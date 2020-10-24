Бундеслига. Бавария забила 5 мячей Айнтрахту, а Боруссия Д – 3 гола Шальке

24 октября в чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура Бундеслиги

  • 24.10.2020 21:45
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Бундеслига. Бавария забила 5 мячей Айнтрахту, а Боруссия Д – 3 гола Шальке
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24 октября в чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура Бундеслиги

Фавориты одержали разгромные победы. «Бавария» забила 5 мячей «Айнтрахту», а «Боруссия» Д – 3 гола «Шальке».

Форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски оформил хет-трик.

Бундеслига. 5-й тур

«Бавария» – «Айнтрахт» Ф – 5:0

Голы: Левандовски, 10 (1:0). Левандовски, 26 (2:0). Левандовски, 60 (3:0). Сане, 72 (4:0). Мусиала, 90 (5:0).

«Майнц» – «Боруссия М» – 2:3

Голы: Штиндль, 15 (0:1). Матета, 23 (1:1). Матета, 36 (2:1). Хофманн, 76 – с пенальти (2:2). Гинтер, 83 (2:3).

«РБ Лейпциг» – «Герта» – 2:1

Голы: Кордоба, 8 (0:1). Упамекано, 11 (1:1). Забитцер, 77 – с пенальти (2:1).

«Унион Берлин»  – «Фрайбург» – 1:1

Голы: Грифо, 34 (0:1). Андрих, 36 (1:1).

«Боруссия» Д – «Шальке-04» – 3:0

Голы: Аканджи, 55 (1:0). Холанн, 61 (2:0). Хуммельс, 78 (3:0).

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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