Бундеслига. Бавария забила 5 мячей Айнтрахту, а Боруссия Д – 3 гола Шальке

24 октября в чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура Бундеслиги.
Фавориты одержали разгромные победы. «Бавария» забила 5 мячей «Айнтрахту», а «Боруссия» Д – 3 гола «Шальке».
Форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски оформил хет-трик.
Бундеслига. 5-й тур
«Бавария» – «Айнтрахт» Ф – 5:0
Голы: Левандовски, 10 (1:0). Левандовски, 26 (2:0). Левандовски, 60 (3:0). Сане, 72 (4:0). Мусиала, 90 (5:0).
«Майнц» – «Боруссия М» – 2:3
Голы: Штиндль, 15 (0:1). Матета, 23 (1:1). Матета, 36 (2:1). Хофманн, 76 – с пенальти (2:2). Гинтер, 83 (2:3).
«РБ Лейпциг» – «Герта» – 2:1
Голы: Кордоба, 8 (0:1). Упамекано, 11 (1:1). Забитцер, 77 – с пенальти (2:1).
«Унион Берлин» – «Фрайбург» – 1:1
Голы: Грифо, 34 (0:1). Андрих, 36 (1:1).
«Боруссия» Д – «Шальке-04» – 3:0
Голы: Аканджи, 55 (1:0). Холанн, 61 (2:0). Хуммельс, 78 (3:0).
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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