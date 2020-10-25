6-й тур
Ливерпуль
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль - Шеффилд - 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 25.10.2020 09:39
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Ливерпуль - Шеффилд - 2:1. Видео голов и обзор матча
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В субботу, 24 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» нанес поражение «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1.

«Ливерпуль»  «Шеффилд Юнайтед»  2:1

Голы: Роберто Фирмино 41,  Жота, 64 – Берге, 13 (пенальти).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Роберто Фирмино (Милнер, 83), Салах, Мане, Жота (Минамино, 83).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Берге, Осборн, Ландстрем (Макголдрик, 76), Макберни, Брюстер (Берк, 54).

Турнирная таблица Премьер-лиги

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
41' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Сандер Берге (Шеффилд Юнайтед).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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