Ливерпуль - Шеффилд - 2:1. Видео голов и обзор матча

В субботу, 24 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» нанес поражение «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1.
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1
Голы: Роберто Фирмино 41, Жота, 64 – Берге, 13 (пенальти).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Роберто Фирмино (Милнер, 83), Салах, Мане, Жота (Минамино, 83).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Берге, Осборн, Ландстрем (Макголдрик, 76), Макберни, Брюстер (Берк, 54).
Турнирная таблица Премьер-лиги
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сандер Берге (Шеффилд Юнайтед).
Виталий Петровский, Sport.ua
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