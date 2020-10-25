Волевая победа. Ливерпуль с трудом переиграл Шеффилд Юнайтед

В субботу, 24 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» нанес поражение «Шеффилду Юнайтед».
Игра завершилась вничью со счетом 2:1.
АПЛ. 6-й тур
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:1
Голы: Роберто Фирмино 41, Жота, 64 – Берге, 13 (пенальти).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Роберто Фирмино (Милнер, 83), Салах, Мане, Жота (Минамино, 83).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Берге, Осборн, Ландстрем (Макголдрик, 76), Макберни, Брюстер (Берк, 54).
Предупреждения: Ландстрем, 3. Стивенс, 66. Берге, 86.
Судья: Дин (Англия).
Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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