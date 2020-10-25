В поединке 8-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ дома обыграл «Дижон» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ПСЖ — «Дижон» — 4:0
Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88
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Источник — Sport.ua
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