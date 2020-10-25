8-й тур
Лорьян
0 : 1
Марсель
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Стреляли дублями. ПСЖ с крупным счетом обыграл Дижон

«Марсель» с минимальным счетом обыграл «Лорьян»

  • 25.10.2020 01:41
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Стреляли дублями. ПСЖ с крупным счетом обыграл Дижон
© twitter.com/psg_inside

В субботу в рамках 8-го тура чемпионата Франции состоялось два поединка. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Лорьян», а «ПСЖ» разгромил «Дижон». Крупную победу парижскому клубу принесли результативные удары Мойзе Кина и Килиана Мбаппе, которые отметились дублями.

Отметим, что в национальном первенстве «ПСЖ» одержал шестую победу подряд, возглавляя турнирную таблицу.

Чемпионат Франции. 8-й тур.

«Лорьян» – «Марсель» – 0:1

Гол: Балерди (54).

«ПСЖ» – Дижон – 4:0

Голы: Кин (3, 23), Мбаппе (82, 88).

«ПСЖ»: Рико, Диалло, Маркиньос (Руис-Атиль, 73), Дагба, Баккер, Дракслер (Эррера, 59), Рафинья (Фадига, 85), Данилу Перейра, Сарабия, Неймар, Кин (Мбаппе, 73).

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Источник — Sport.ua

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