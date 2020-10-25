Стреляли дублями. ПСЖ с крупным счетом обыграл Дижон

В субботу в рамках 8-го тура чемпионата Франции состоялось два поединка. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Лорьян», а «ПСЖ» разгромил «Дижон». Крупную победу парижскому клубу принесли результативные удары Мойзе Кина и Килиана Мбаппе, которые отметились дублями.
Отметим, что в национальном первенстве «ПСЖ» одержал шестую победу подряд, возглавляя турнирную таблицу.
Чемпионат Франции. 8-й тур.
«Лорьян» – «Марсель» – 0:1
Гол: Балерди (54).
«ПСЖ» – Дижон – 4:0
Голы: Кин (3, 23), Мбаппе (82, 88).
«ПСЖ»: Рико, Диалло, Маркиньос (Руис-Атиль, 73), Дагба, Баккер, Дракслер (Эррера, 59), Рафинья (Фадига, 85), Данилу Перейра, Сарабия, Неймар, Кин (Мбаппе, 73).
Источник — Sport.ua
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