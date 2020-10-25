КАРИКАТУРА ДНЯ. Первый американец в Эль Класико

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 19-летним американским игроком «Барселоны» Сержиньо Дестом после матча с «Реалом» (1:3).
«Впервые мы увидим, как американец играет в Эль Класико», — прокомментировал свою работу Момани.
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Источник — Instagram
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