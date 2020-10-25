КАРИКАТУРА ДНЯ. Первый американец в Эль Класико

Омар Момани пошутил над Дестом

  • 25.10.2020 08:50
  • 2037 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Первый американец в Эль Класико
© ФК Барселона. Сержиньо Дест

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 19-летним американским игроком «Барселоны» Сержиньо Дестом после матча с «Реалом» (1:3).

«Впервые мы увидим, как американец играет в Эль Класико», — прокомментировал свою работу Момани.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    rosti79
      rosti79, 25.10.2020 10:18
    +1
    и в чём юмор?
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 25.10.2020 10:18
    +1
    и в чём юмор?
    Ссылка
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