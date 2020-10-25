Владимир ЧЕСНАКОВ: «Руководство обещало повышенные премиальные»

Защитник «Ворсклы» прокомментировал ничью в матче с «Шахтером»

  • 25.10.2020 04:59
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Руководство обещало повышенные премиальные»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился впечатлениями о матче с «Шахтером», который завершился вничью со счетом 1:1.

«После необязательного второго предупреждения Альюна мы неожиданно оказались в затруднительном положении, однако сумели выстоять. Нам в раздевалке Владислав Кулач говорил, что нереализованные им в матче с «Шахтером» голевые моменты будут ему еще долго сниться. Но это футбол, даже более «звездные» мастера не всегда поражают цель с убойных позиций. Я поймал себя на мысли: будет здорово, если Кулач в каждом поединке хотя бы раз испортит настроение вратарю соперников, это уже шанс не проиграть, а Владиславу поможет преуспеть в гонке среди бомбардиров.

Что говорил после финального свистка наш главный тренер Юрий Максимов? Сказал, что учитывая, как разворачивались события в матче, рассчитывал на большее, наверное, намекая на неиспользованные Кулачем моменты.

Скрывать не буду: клубное руководство обещало нам повышенные премиальные за положительный результат в поединке с «Шахтером». Сыграв вничью с чемпионом, мы это заслужили».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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