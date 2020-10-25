В поединке 6-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Фулхэм.
|88'
|Абубакар Камара (Фулхэм) получает красную карточку.
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Вильфрид Заа (Кристал Пэлас).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Джайро Риедевалд (Кристал Пэлас).
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Источник — YouTube
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