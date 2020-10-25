Алексей ЧИЧИКОВ: «Мой выход на поле стал джек-потом»

Форвард «Днепра-1» рассказал про магию цифр в матче с ПФК «Львов»

  • 25.10.2020 01:16
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Алексей ЧИЧИКОВ: «Мой выход на поле стал джек-потом»
© СК Днепр-1. Алексей Чичиков

Форвард «Днепра-1» Алексей Чичиков, который отметился голом в ворота ПФК «Львов», прокомментировал победу днепрян (3:1).

- Несмотря на то, что соперник находится на последнем месте, матч получился непростой?
- Конечно, непростой. Вы видели, как соперник бился. «Львов» вообще играет один в один по всему полю так, что это многого стоит. Конечно, мы настраивались, наигрывали собственные аргументы. У нас многое получалось, а сама игра получилась боевой.

- Когда тренера попросили выделить один из трех голов, он сказал, что все являются красивыми и важными. Поблагодарил Чичикова, мол, я знал, что маэстро выйдет и снимет все вопросы...
- Когда я выходил на поле, четвертый судья сказал, что 77-й меняет 7-го и еще на 77-й минуте - мол, сейчас что-то будет. И получилось так, что мой выход стал каким-то джек-потом. Самое главное - это три очка для команды. Это был уже переломный момент, ведь при счете 2:1 был большой накал, счет был скользкий. Удалось забить так, что сам в шоке. Рад, что так получилось.

- Кому посвящаешь этот гол?
- Хочу посвятить гол отцу, который недавно ушел из жизни. Знаю, если бы он был рядом, обязательно радовался бы за меня.

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Источник — СК Днепр-1

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