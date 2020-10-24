ФОТО. Роналду наслаждается победой Реала над Барселоной

Португалец не забывает свой бывший клуб

  • 24.10.2020 22:52
  • 1567 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Роналду наслаждается победой Реала над Барселоной
© twitter

Экс-нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду остался доволен победой команды на Барселоной - 3:1. Форвард Ювентуса выложил в своем твиттере фотографию и подписал ее Siiiiiiiiiii ( в переводе с испанского Дааааааааааа).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 23:15
    0
    Представляю какой Рон был зол и расстроен после поражения Реала от Шахты
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 24.10.2020 23:11
    -2
    Кристина без мейкапа выглядит как ш**ха из под Каменского(Днепродзержинск) \ \ \
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 24.10.2020 23:05
    -1
    Білий, як смерть.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.10.2020 22:58
    -1
    Как мумия Роналду
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 23:15
    0
    Представляю какой Рон был зол и расстроен после поражения Реала от Шахты
    Ссылка
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