ФОТО. Роналду наслаждается победой Реала над Барселоной

Экс-нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду остался доволен победой команды на Барселоной - 3:1. Форвард Ювентуса выложил в своем твиттере фотографию и подписал ее Siiiiiiiiiii ( в переводе с испанского Дааааааааааа).
Siiiiiiiiiii💪🏽 pic.twitter.com/KwWODF5e6N— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 24, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.