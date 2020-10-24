Бавария - Айнтрахт - 5:0. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.
Бундеслига. 5-й тур
«Бавария» – «Айнтрахт» Ф – 5:0
Голы: Левандовски, 10, 26, 60, Сане, 72, Мусиала, 90.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Лерой Сане (Бавария).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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