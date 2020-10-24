5-й тур
Бавария
5 : 0
Айнтрахт Ф
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария - Айнтрахт - 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

  • 24.10.2020 22:42
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
Бавария - Айнтрахт - 5:0. Видео голов и обзор матча
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В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

Бундеслига. 5-й тур

«Бавария» – «Айнтрахт» Ф – 5:0

Голы: Левандовски, 10, 26, 60, Сане, 72, Мусиала, 90.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
72' ГОЛ ! Мяч забил Лерой Сане (Бавария).
60' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
26' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
10' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.10.2020 22:41
    0
    Здесь все как обычно) Интересно что это было с Хоффенхаймом?)))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.10.2020 22:41
    0
    Здесь все как обычно) Интересно что это было с Хоффенхаймом?)))
    Ссылка
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