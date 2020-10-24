Ворскла отобрала очки у Шахтера на его поле впервые с апреля 2006 года

Победная домашняя серия горняков во встречах с полтавчанами составила 15 матчей

  • 24.10.2020 22:21
  • 551 просмотр
  • 3 комментария
Ворскла отобрала очки у Шахтера на его поле впервые с апреля 2006 года
© ФК Шахтер

«Шахтер», сыграв вничью с «Ворсклой» (1:1), прервал победную серию во встречах с полтавчанами на своем поле, которая составила 15 матчей. Последний раз оранжево-черные теряли очки в родных стенах в баталиях с бело-зелеными 21 апреля 2006 года - 0:0.

К слову, более продолжительную домашнюю выигрышную серию с одним соперником в чемпионатах Украины имели только сами горняки в поединках с «Мариуполем».

Самые продолжительные домашние победные серии с одним соперником

Серия

Клуб

Соперник

Началась

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Счет

Дата

Счет

21*

Шахтер

Мариуполь

29.05.1999

1:0

 

 

15

Шахтер

Ворскла

07.04.2007

2:1

24.10.2020

1:1

14

Динамо

Черноморец

06.05.1996

3:0

11.08.2013

1:2

13

Днепр

Кривбасс

08.10.1993

2:1

26.05.2007

1:1

13

Шахтер

Карпаты

02.04.2000

4:0

30.05.2015

2:2

13

Динамо

Заря

08.04.1992

2:1

12.04.2015

2:2

11

Черноморец

Металлург З

30.03.1992

2:0

10.05.2006

0:0

11

Шахтер

Металлург Д

17.10.1997

2:0

27.09.2008

1:1

11

Шахтер

Заря

20.03.1994

3:0

21.09.2014

0:1

* серия не закончилась.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 24.10.2020 22:51
    -1
    У шлюхтёра поле в днонецке.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 24.10.2020 22:42
    +4
    bullyUA, 24.10.2020 22:32
    Как-то странно, что Шахтер всегда выигрывает у арендуполя. Никто не знает почему?
    Тссс.... Это страшная кротовская тайна. Из разряда тех почему сегодня Романов лизал донецкий анус. Тссс...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 22:32
    +3
    Как-то странно, что Шахтер всегда выигрывает у арендуполя. Никто не знает почему?
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 24.10.2020 22:42
    +4
    bullyUA, 24.10.2020 22:32
    Как-то странно, что Шахтер всегда выигрывает у арендуполя. Никто не знает почему?
    Тссс.... Это страшная кротовская тайна. Из разряда тех почему сегодня Романов лизал донецкий анус. Тссс...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 22:32
    +3
    Как-то странно, что Шахтер всегда выигрывает у арендуполя. Никто не знает почему?
    Ссылка
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