Ворскла отобрала очки у Шахтера на его поле впервые с апреля 2006 года

«Шахтер», сыграв вничью с «Ворсклой» (1:1), прервал победную серию во встречах с полтавчанами на своем поле, которая составила 15 матчей. Последний раз оранжево-черные теряли очки в родных стенах в баталиях с бело-зелеными 21 апреля 2006 года - 0:0.

К слову, более продолжительную домашнюю выигрышную серию с одним соперником в чемпионатах Украины имели только сами горняки в поединках с «Мариуполем».

Самые продолжительные домашние победные серии с одним соперником

Серия Клуб Соперник Началась Завершилась Дата Счет Дата Счет 21* Шахтер Мариуполь 29.05.1999 1:0 15 Шахтер Ворскла 07.04.2007 2:1 24.10.2020 1:1 14 Динамо Черноморец 06.05.1996 3:0 11.08.2013 1:2 13 Днепр Кривбасс 08.10.1993 2:1 26.05.2007 1:1 13 Шахтер Карпаты 02.04.2000 4:0 30.05.2015 2:2 13 Динамо Заря 08.04.1992 2:1 12.04.2015 2:2 11 Черноморец Металлург З 30.03.1992 2:0 10.05.2006 0:0 11 Шахтер Металлург Д 17.10.1997 2:0 27.09.2008 1:1 11 Шахтер Заря 20.03.1994 3:0 21.09.2014 0:1

* серия не закончилась.