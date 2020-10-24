Ворскла отобрала очки у Шахтера на его поле впервые с апреля 2006 года

«Шахтер», сыграв вничью с «Ворсклой» (1:1), прервал победную серию во встречах с полтавчанами на своем поле, которая составила 15 матчей. Последний раз оранжево-черные теряли очки в родных стенах в баталиях с бело-зелеными 21 апреля 2006 года - 0:0.
К слову, более продолжительную домашнюю выигрышную серию с одним соперником в чемпионатах Украины имели только сами горняки в поединках с «Мариуполем».
Самые продолжительные домашние победные серии с одним соперником
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Началась
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Счет
|
Дата
|
Счет
|
21*
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
29.05.1999
|
1:0
|
|
|
15
|
Шахтер
|
Ворскла
|
07.04.2007
|
2:1
|
24.10.2020
|
1:1
|
14
|
Динамо
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0
|
11.08.2013
|
1:2
|
13
|
Днепр
|
Кривбасс
|
08.10.1993
|
2:1
|
26.05.2007
|
1:1
|
13
|
Шахтер
|
Карпаты
|
02.04.2000
|
4:0
|
30.05.2015
|
2:2
|
13
|
Динамо
|
Заря
|
08.04.1992
|
2:1
|
12.04.2015
|
2:2
|
11
|
Черноморец
|
Металлург З
|
30.03.1992
|
2:0
|
10.05.2006
|
0:0
|
11
|
Шахтер
|
Металлург Д
|
17.10.1997
|
2:0
|
27.09.2008
|
1:1
|
11
|
Шахтер
|
Заря
|
20.03.1994
|
3:0
|
21.09.2014
|
0:1
* серия не закончилась.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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