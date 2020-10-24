Проклятие Роналду. Месси не забивает и не ассистирует в эль-классико

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси снова не сумел отметиться результативными действиями в матче с мадридским Реалом. «Эль класико» завершилось поражением каталонцев 1:3.
Для аргентинского капитана прошедший матч стал шестым подряд в противостоянии «Барселоны» и «Реала», в котором он не забил и результативно не ассистировал партнерам.
Последний матч, в котором Месси удалось отправить мяч в ворота мадридского клуба, прошел в мае 2018 года (2:2), тогда в составе соперника каталонцев играл Роналду.
Криштиану Роналду покинул «Реал» в июле 2018 года и перешел в туринский Ювентус.
Источник — Sport.ua
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