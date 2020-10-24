Виталий МИКОЛЕНКО: «Конечно, мы знали результат матча Шахтер - Ворскла»

Защитник рассказал о ситуации в чемпионате

  • 24.10.2020 20:59
  • 935 просмотров
  • 0 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Конечно, мы знали результат матча Шахтер - Ворскла»
© ФК Динамо Киев

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал домашний матч с «Александрией» - 1:0.

- Виталий, повлиял ли на игру обеих команд быстрый гол?

- Наверное, после забитого мяча в нашей игре особо ничего не изменилось, в большей мере этот гол повлиял на игру «Александрии». Гости стали больше раскрываться, благодаря чему у нас были хорошие моменты у их ворот, которые мы, правда, не реализовали.

- С какими проблемами команда столкнулась в атаке, что помешало забить второй гол?

- Не хватало завершения атак, последнего паса. Соперники играли в пять защитников, поэтому нам было сложно вскрывать их оборону. Мы не использовали те моменты, которые все же удалось создать, поэтому до самого конца матча присутствовала нервозность.

- Сегодня ты снова сыграл на привычной позиции на левом фланге защиты. Можно сказать, что вернулся в родное русло?

- Да, если честно, я уже не знаю, какая позиция для меня более привычная. Я даже посчитал – из последних 12-ти матчей я всего в трех играл на позиции левого защитника. Когда играешь на фланге, больше участвуешь в атаке, конечно, это интереснее. А на позиции центрального защитника работа более ответственная, так как если ты допускаешь ошибку, то сложнее ее исправить.

- Ведя в счете, не было желания поберечь силы перед важным выездом в Будапешт?

- Силы мы точно не берегли. Да, тренер дал отдохнуть некоторым ребятам, но мы одинаково серьезно настраиваемся на каждый матч – и на чемпионат, и на Лигу чемпионов. Уверен, сегодня на поле никто не берег силы.  

- Тот факт, что «Шахтер» и «Ворскла» поделили очки, и в случае победы можно было укрепить лидерство, послужил дополнительной мотивацией?

- Конечно, мы знали о результате этого матча до начала нашей игры и понимали, что у нас есть хорошая возможность оторваться. Но не особо задумывались об этом, ведь чемпионат сейчас не заканчивается, только начало сезона и впереди еще длинная дистанция. Сейчас главное – набирать три очка в каждом матче.

- Впереди важный матч с «Ференцварошем»... Отправляетесь в Будапешт с настроем на победу и три очка?  

- Пока мы только едем на базу после игры с «Александрией». Самое главное сейчас – восстановиться, потому что график насыщенный, игры через три дня на четвертый, через два на третий. Главная задача – хорошо восстановиться и подготовиться к «Ференцварошу».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности