Виталий МИКОЛЕНКО: «Конечно, мы знали результат матча Шахтер - Ворскла»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал домашний матч с «Александрией» - 1:0.

- Виталий, повлиял ли на игру обеих команд быстрый гол?

- Наверное, после забитого мяча в нашей игре особо ничего не изменилось, в большей мере этот гол повлиял на игру «Александрии». Гости стали больше раскрываться, благодаря чему у нас были хорошие моменты у их ворот, которые мы, правда, не реализовали.

- С какими проблемами команда столкнулась в атаке, что помешало забить второй гол?

- Не хватало завершения атак, последнего паса. Соперники играли в пять защитников, поэтому нам было сложно вскрывать их оборону. Мы не использовали те моменты, которые все же удалось создать, поэтому до самого конца матча присутствовала нервозность.

- Сегодня ты снова сыграл на привычной позиции на левом фланге защиты. Можно сказать, что вернулся в родное русло?

- Да, если честно, я уже не знаю, какая позиция для меня более привычная. Я даже посчитал – из последних 12-ти матчей я всего в трех играл на позиции левого защитника. Когда играешь на фланге, больше участвуешь в атаке, конечно, это интереснее. А на позиции центрального защитника работа более ответственная, так как если ты допускаешь ошибку, то сложнее ее исправить.

- Ведя в счете, не было желания поберечь силы перед важным выездом в Будапешт?

- Силы мы точно не берегли. Да, тренер дал отдохнуть некоторым ребятам, но мы одинаково серьезно настраиваемся на каждый матч – и на чемпионат, и на Лигу чемпионов. Уверен, сегодня на поле никто не берег силы.

- Тот факт, что «Шахтер» и «Ворскла» поделили очки, и в случае победы можно было укрепить лидерство, послужил дополнительной мотивацией?

- Конечно, мы знали о результате этого матча до начала нашей игры и понимали, что у нас есть хорошая возможность оторваться. Но не особо задумывались об этом, ведь чемпионат сейчас не заканчивается, только начало сезона и впереди еще длинная дистанция. Сейчас главное – набирать три очка в каждом матче.

- Впереди важный матч с «Ференцварошем»... Отправляетесь в Будапешт с настроем на победу и три очка?

- Пока мы только едем на базу после игры с «Александрией». Самое главное сейчас – восстановиться, потому что график насыщенный, игры через три дня на четвертый, через два на третий. Главная задача – хорошо восстановиться и подготовиться к «Ференцварошу».