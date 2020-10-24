Жерсон РОДРИГЕШ: «Это решение тренера, оно не обсуждается»

Нападающий Динамо о победе в чемпионате

  • 24.10.2020 20:33
  • 6476 просмотров
  • 6 комментариев
Жерсон РОДРИГЕШ: «Это решение тренера, оно не обсуждается»
© ФК Динамо Киев

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш поделился впечатлениями от игры с «Александрией» - 1:0

- Жерсон, ты довольно-таки давно не играл на позиции центрфорварда. Тяжело было привыкнуть к ней и противостоять насыщенной обороне гостей?

- В начале игры было немного тяжело сразу приспособиться и найти свою лучшую игру. Но затем постепенно все наладилось, у нас были хорошие атаки. Я сражался за команду, и это самое главное. Мы добыли три очка, а значит выполнили работу должным образом. Конечно, позиция центрфорварда – не лучшая для меня позиция, но я могу без проблем сыграть на этой позиции.

- Какую установку по поводу действий на позиции форварда тебе давал тренерский штаб?

- Показать на поле свою лучшую игру, делать на поле то, что я умею. Конечно, тренер знает, что это не идеальная позиция для меня, но он мне доверяет. И он знал, что я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде, сделаю все от меня зависящее для положительного результата. И я это делал на поле – бился за команду, за результат, пытался показать свою лучшую игру.

- По какой причине тебя заменили в перерыве?

- Это решение тренера, оно не обсуждается. Думаю, это связано с тем, что у нас сейчас насыщенный график, много игр, и при этом каждый игрок должен получить игровое время. Тренер знает, когда и кто должен выйти на поле, а мы должны уважать решения тренера, работать на тренировках и быть готовым выйти на поле в любом матче и на любой позиции.

- Уже через несколько дней «Динамо» снова сыграет в Лиге чемпионов. Тяжело было настроиться на матч чемпионата между двумя поединками на евроарене?

- Конечно, обычно бывает непросто за короткий период времени перестроиться с одного турнира на другой. Но у нас в команде все профессионалы своего дела, все знают, что нужно уделять должное внимание восстановлению. Каждый знает свой организм и знает, сколько времени ему нужно для того чтобы как можно лучше восстановиться и подготовиться к следующей игре.

- Какие ожидания у тебя от матча с «Ференцварошем»?

- Не буду ничего говорить наперед. Но уверен, что мы на сто процентов будем готовы показать свою лучшую игру в Будапеште, и болельщики будут довольны нашей игрой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(39 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 21:35
    +2
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:49
    Бревно бревном.
    Сочувствую. Закончится газ - пойдёшь в топку.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.10.2020 21:14
    +3
    Завистливая тимовафлля приползла поскулить.
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 24.10.2020 21:03
    +6
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:49
    Бревно бревном.
    Ну зачем Вы так о себе?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:52
    +6
    Даунецькі брєвна вже тут як тут
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:49
    -10
    Бревно бревном.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:35
    +2
    Адекватний чувак цей Жерсон. За умови, що тренер на місці, а не фізрук черговий
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 24.10.2020 21:03
    +6
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:49
    Бревно бревном.
    Ну зачем Вы так о себе?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:52
    +6
    Даунецькі брєвна вже тут як тут
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.10.2020 21:14
    +3
    Завистливая тимовафлля приползла поскулить.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 21:35
    +2
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:49
    Бревно бревном.
    Сочувствую. Закончится газ - пойдёшь в топку.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:35
    +2
    Адекватний чувак цей Жерсон. За умови, що тренер на місці, а не фізрук черговий
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности