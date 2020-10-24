Владимир ШАРАН: «Шокирован работой арбитра. Все в сторону Динамо»

Наставник «Александрии» прокомментировал поражение в Киеве

  • 24.10.2020 20:05
  • 1609 просмотров
  • 18 комментариев
Владимир ШАРАН: «Шокирован работой арбитра. Все в сторону Динамо»
© fco.com.ua

Тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение 0:1 в матче УПЛ против «Динамо», а также негативно высказался о работе арбитра Максима Козыряцкого.

«Когда молодые ребята выходят на такой стадион против такой команды и пропускают на 1-й минуте...Это психологический удар, а «Динамо» могло и второй и третий забивать. Но потом успокоились и начали играть в другой футбол. Понимали, что из-за физического состояния не сможем быть такими агрессивными, как обычно. Хотелось сыграть с «Динамо», которое на подъеме».

«Во втором тайме почти ничего не дали сделать сопернику, а в конце даже могли достичь ничьей».

«Что касается арбитра, то после «Олимпика» я молчал, но тут скажу, что такого судейства я с «Динамо» еще не видел. Все в одну сторону. Если бы не VAR, то он бы и желтую, и красную не дал».

«Я от Козыряцкого в шоке. Не знаю, что он имеет против «Александрии» или, возможно, меня лично», - сказал Шаран в комментарии ПроФутбол Digital.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 20:20
    0
    serge_kr, 24.10.2020 20:18
    Если бы не вар то обошлось только жёлтой, а так пришлось судейке удалять
    Ну удалил , дальше что ? Надо было гол за это засчитать ? Обосрались с Ворсклой при помощи судьи , так сопите в две дырки и держитесь в пятёрке !
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:20
    -1
    serge_kr, 24.10.2020 20:14
    Шубное позорище только так и может, то удаление в каждом матче их соперников то левые пенальти, Суркис стимулирует судьей каждый матч, это факт
    Дурню. Коли була та історія з шубами ти в кращому випадку під стіл пішком ходив.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 20:18
    -1
    Роман Порывай, 24.10.2020 20:16
    Крот, може підкажеш, кого саме вилучили у цій грі? Чи ти вже автоматом цю фігню пишешь, не включаючи мізки?
    Если бы не вар то обошлось только жёлтой, а так пришлось судейке удалять
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 20:17
    0
    serge_kr, 24.10.2020 20:14
    Шубное позорище только так и может, то удаление в каждом матче их соперников то левые пенальти, Суркис стимулирует судьей каждый матч, это факт
    Да , удалять надо было кротячьего козла , а удалили ворсклянина. Как ни старался Романофф- не помогло !
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 24.10.2020 20:16
    +2
    serge_kr, 24.10.2020 20:14
    Шубное позорище только так и может, то удаление в каждом матче их соперников то левые пенальти, Суркис стимулирует судьей каждый матч, это факт
    Крот, може підкажеш, кого саме вилучили у цій грі? Чи ти вже автоматом цю фігню пишешь, не включаючи мізки?
    Ссылка
    sxas dsa
      sxas dsa, 24.10.2020 20:16
    0
    Вован, успокаивайся, не в твоём понимании"плакаться".
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 20:16
    -3
    Ещё судья не поставил 100 процентный пенальти в ворота ДК
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:16
    +1
    даунецькі вже прибігли срати, я ж казав
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 20:14
    -2
    Шубное позорище только так и может, то удаление в каждом матче их соперников то левые пенальти, Суркис стимулирует судьей каждый матч, это факт
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:14
    0
    зараз даунецькі прибіжать, почнуть срати. їм такі заяви як мед на душу
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 24.10.2020 20:14
    -2
    У тебе що, клавіша Enter залипла? Ти окрім шуб про Динамо ще щось можеш написати? До речі, Гриша пишеться через "и" і з великої літери. Помітно, що у школярів канікули почалися.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 20:12
    +1
    Даун, внизу, тебя заклинило, чы шо?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:12
    +4
    Схоже, що Шаран матч не дивився, а стояв десь збоку, набундючений з потупленими в землю очима. 5 жовтих і одна червона у Динамо та всього 4 в його хлопців.Стецькова арбітр просто пожалів. Той вийшов і за декілька хвинлин награв на дві-три жовті, а дістав тільки одну. Коротше. Про що говорити. Червону дав Шапаренку ні за що. От що мені не сподобалося, о те як він дав фінальний свисток. Треба було дати дограти.
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 24.10.2020 20:10
    -2
    суддя шуби заробив, це динамо привикайте, з суддями вони вміють працювати, гріша знає кому занести
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 24.10.2020 20:10
    +7
    Красная карточка и та также в сторону динамо.....ууууу сук эти арбитры
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.10.2020 20:09
    +7
    І тому Динамівцям дав 5 жовтих і одну червону а вам аж 4 жовті? Чи були спірні моменти з незарахованими голами? Нафіга вся ця фігня? Недозаробив?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 20:08
    +4
    Хватит ныть, Шаран. Посмотри у кого красная и сколько желтых Динамо и сколько у Александрии, в два раза меньше карточек, хотя фолов было примерно одинаковое количество с обеих сторон. Как же подзаебывают эти нытики
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:07
    +6
    що воно меле?
    навпаки вважаю, арбітр відсудив абсолютно нормально, претензій нема, навіть з приводу ВАР та видалення Шапаренка
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 24.10.2020 20:10
    +7
    Красная карточка и та также в сторону динамо.....ууууу сук эти арбитры
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.10.2020 20:09
    +7
    І тому Динамівцям дав 5 жовтих і одну червону а вам аж 4 жовті? Чи були спірні моменти з незарахованими голами? Нафіга вся ця фігня? Недозаробив?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:07
    +6
    що воно меле?
    навпаки вважаю, арбітр відсудив абсолютно нормально, претензій нема, навіть з приводу ВАР та видалення Шапаренка
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:12
    +4
    Схоже, що Шаран матч не дивився, а стояв десь збоку, набундючений з потупленими в землю очима. 5 жовтих і одна червона у Динамо та всього 4 в його хлопців.Стецькова арбітр просто пожалів. Той вийшов і за декілька хвинлин награв на дві-три жовті, а дістав тільки одну. Коротше. Про що говорити. Червону дав Шапаренку ні за що. От що мені не сподобалося, о те як він дав фінальний свисток. Треба було дати дограти.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 20:08
    +4
    Хватит ныть, Шаран. Посмотри у кого красная и сколько желтых Динамо и сколько у Александрии, в два раза меньше карточек, хотя фолов было примерно одинаковое количество с обеих сторон. Как же подзаебывают эти нытики
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 24.10.2020 20:16
    +2
    serge_kr, 24.10.2020 20:14
    Шубное позорище только так и может, то удаление в каждом матче их соперников то левые пенальти, Суркис стимулирует судьей каждый матч, это факт
    Крот, може підкажеш, кого саме вилучили у цій грі? Чи ти вже автоматом цю фігню пишешь, не включаючи мізки?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:16
    +1
    даунецькі вже прибігли срати, я ж казав
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 20:12
    +1
    Даун, внизу, тебя заклинило, чы шо?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 20:20
    0
    serge_kr, 24.10.2020 20:18
    Если бы не вар то обошлось только жёлтой, а так пришлось судейке удалять
    Ну удалил , дальше что ? Надо было гол за это засчитать ? Обосрались с Ворсклой при помощи судьи , так сопите в две дырки и держитесь в пятёрке !
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 20:17
    0
    serge_kr, 24.10.2020 20:14
    Шубное позорище только так и может, то удаление в каждом матче их соперников то левые пенальти, Суркис стимулирует судьей каждый матч, это факт
    Да , удалять надо было кротячьего козла , а удалили ворсклянина. Как ни старался Романофф- не помогло !
    Ссылка
    sxas dsa
      sxas dsa, 24.10.2020 20:16
    0
    Вован, успокаивайся, не в твоём понимании"плакаться".
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:14
    0
    зараз даунецькі прибіжать, почнуть срати. їм такі заяви як мед на душу
    Ссылка
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