Владимир ШАРАН: «Шокирован работой арбитра. Все в сторону Динамо»

Тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение 0:1 в матче УПЛ против «Динамо», а также негативно высказался о работе арбитра Максима Козыряцкого.

«Когда молодые ребята выходят на такой стадион против такой команды и пропускают на 1-й минуте...Это психологический удар, а «Динамо» могло и второй и третий забивать. Но потом успокоились и начали играть в другой футбол. Понимали, что из-за физического состояния не сможем быть такими агрессивными, как обычно. Хотелось сыграть с «Динамо», которое на подъеме».

«Во втором тайме почти ничего не дали сделать сопернику, а в конце даже могли достичь ничьей».

«Что касается арбитра, то после «Олимпика» я молчал, но тут скажу, что такого судейства я с «Динамо» еще не видел. Все в одну сторону. Если бы не VAR, то он бы и желтую, и красную не дал».

«Я от Козыряцкого в шоке. Не знаю, что он имеет против «Александрии» или, возможно, меня лично», - сказал Шаран в комментарии ПроФутбол Digital.