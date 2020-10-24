Томаш КЕНДЗЕРА: «Шахтер снова потерял очки, нам нужно было побеждать»

Защитник киевлян прокомментировал успех в матче УПЛ

  • 24.10.2020 19:50
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Шахтер снова потерял очки, нам нужно было побеждать»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера прокомментировал победу 1:0 в матче УПЛ над «Александрией».

«В первом тайме не реализовали свои моменты. В первые 15 минут могли 3:0 выигрывать, но не использовали, поэтому нервозно было в конце. О «Ференцвароше» не думали, хотели победить».

«Знали, что «Шахтер» опять потерял очки и нужно было побеждать».

«Мой новый контракт? Я очень доволен, что остаюсь в «Динамо». Мне здесь хорошо, попал из этой команды в сборную Польши, всем благодарен тут», - сказал Кендзера в комментарии ПроФутбол Digital.

По итогам 7-ми туров киевляне лидируют с 17 очками, а у «Шахтера», который сыграл вничью с «Ворсклой», 13 пунктов.

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Источник — Sport.ua

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