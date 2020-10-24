Юрий МАКСИМОВ: «Приятно, что Ворскла борется за позиции вверху таблицы»

Наставник прокомментировал ничейный результат в матче УПЛ

  • 24.10.2020 19:05
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Юрий МАКСИМОВ: «Приятно, что Ворскла борется за позиции вверху таблицы»
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Наставник «Ворсклы» Юрия Максимов прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Шахтера».

– Ситуация, которая сложилась у «Шахтера» и у нас, очень печальна. Много футболистов перенесли коронавирус, не тренировались, не играли. И мы попали в такую ситуацию. Единственное, что у нас было лучше, – больше времени на подготовку. «Шахтер» отдал все силы с «Реалом». Мы болели за команду, поверьте, не меньше других. Сегодня она была соперником, а в Лиге чемпионов мы за них переживали. Больше 30 минут второго тайма с «Шахтером» тяжело даже 11 на 11, а здесь еще на одного меньше… Но сделали что можем. Бойцовская команда, все друг за друга. Могу только похвалить ребят, поздравить и сказать большое спасибо.

– Назовите три основные причины успеха «Ворсклы» на старте сезона.
– Коллектив всегда здесь был. Мастерства в каких-то моментах, может быть, не хватало, зато есть команда, которая собралась, знает, для чего и за что играет. И старается что-то выиграть, потому что в прошлом сезоне было тяжело: находились на последнем месте и боролись за выживание. Сейчас уже боремся за какие-то места вверху, это приятно.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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