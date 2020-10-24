Снова поражение. Аталанта Малиновского уступила в матче Серии A

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле принимала «Сампдорию» и уступила со счетом 1:3.

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который успел восстановиться после травмы, вышел во второй тайме на 63-й минуте, однако не сумел помочь команде сравнять счет.

Для «Аталанты» это второе кряду поражение в чемпионате Италии. Сейчас у команды 9 очков.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Аталанта - Сампдория 1:3

Голы: Сапата, 80 (с пен) - Квальярелла, 13, Торсби, 59, Янкто, 90+2

Аталанта: Спортьелло, Сутало (Толой, 46), Паломино, Джимсити, Депаоли (Хатебор, 60), де Роон (Малиновский, 63), Пашалич, Мохика (Госенс, 46), Гомес, Иличич, Ламмерс (Сапата, 46)

Сампдория: Аудеро, Бережински, Йошида, Тонелли, Ауджелло, Дамсгаард (Лерис, 72), Торсби, Экдаль, Янкто, Рамирес (Верре, 65), Квальярелла (Бальде, 66)