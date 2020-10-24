Владислав КУЛАЧ: «Мои моменты в матче с Шахтером будут мне сниться»

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач, который своим голом помог команде сыграть 1:1 с «Шахтером», прокомментировал игру 7-го тура УПЛ.

«Я думаю, что результат позитивный, потому что «Шахтер» - чемпион, и тяжело играть против них. Одним очком довольны. Но мои моменты мне будут сниться...Буду думать - 2:0, 3:0 могло быть. На данный момент это хороший результат, «Шахтер» нас в таблице не обогнал».

«Ошибка Бондаря? Я прочитал момент просто, поверил в себя. А ошибки у всех бывают. Я не забил сколько. Но мы рады, много сил очень отдали. У нас пока все хорошо. Главное для нас - это результат, у нас команда такая, рабочая».

«Нам нравится наша позиция в таблице, мы хотим там оставаться», - сказал Кулач в комментарии Футбол 1.