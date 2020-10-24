Барселона – Реал. Рамос в основе, Лунин остался в запасе

Сегодня, 24 октября в рамках седьмого тура Ла Лиги состоится Эль Класико – «Барселона» примет «Реал». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Барселона» – Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба, Бускетс, де Йонг, Фати, Коутиньо, Педри, Месси.
«Реал» Мадрид – Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо, Вальверде, Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио, Бензема.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался в запасе своей команды.
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Источник — Sport.ua
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