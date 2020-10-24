Луиш КАШТРУ: «Последние 15 минут был хаос. Игроки Шахтера потеряли голову»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий после матча 7-го тура УПЛ против «Ворсклы», который завершился вничью 1:1.

«Сегодня мы доминировали, в этом сомнений нет. Особенно в первые 75 минут все было великолепно. Последние 15 играли больше сердцем, а не головой. Ожидали, что сможем победить. Игра с «Реалом» никак не связана с этим матчем. Оглядываться назад смысла нет. Последние 15 минут потеряли голову».

«Тот же состав, что и в Мадриде? Да, это тот же состав. Ребята успели восстановиться после прошлого матча, поэтому мы решили поставить тех же футболистов».

«План на игру выполнили, но начался хаос последние 15 минут», - сказал Каштру в комментарии Футбол 1.