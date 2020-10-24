Луиш КАШТРУ: «Последние 15 минут был хаос. Игроки Шахтера потеряли голову»

Экспресс-комментарий наставника после матча УПЛ

  • 24.10.2020 16:20
  • 2518 просмотров
  • 4 комментария
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Луиш КАШТРУ: «Последние 15 минут был хаос. Игроки Шахтера потеряли голову»
© twitter.com/FCShakhtar

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий после матча 7-го тура УПЛ против «Ворсклы», который завершился вничью 1:1.

«Сегодня мы доминировали, в этом сомнений нет. Особенно в первые 75 минут все было великолепно. Последние 15 играли больше сердцем, а не головой. Ожидали, что сможем победить. Игра с «Реалом» никак не связана с этим матчем. Оглядываться назад смысла нет. Последние 15 минут потеряли голову».

«Тот же состав, что и в Мадриде? Да, это тот же состав. Ребята успели восстановиться после прошлого матча, поэтому мы решили поставить тех же футболистов».

«План на игру выполнили, но начался хаос последние 15 минут», - сказал Каштру в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.10.2020 16:52
    0
    stopor2016, 24.10.2020 16:33
    Да хватит хвастать тем Реалом , он вышел и ждал одолжения , а не играл. Вот он во втором матче покажет кузькину мать.
    Так а шош твой реал во втором тайме не показал кузькину мать ???
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.10.2020 16:41
    -1
    Доминанты блин. У вас шансы выиграть Ворсклу сегодня были как у черьвя не встретить лопату
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 16:33
    0
    Да хватит хвастать тем Реалом , он вышел и ждал одолжения , а не играл. Вот он во втором матче покажет кузькину мать.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 24.10.2020 16:29
    +1
    Втратили відчуття РЕАЛьності.
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    Alex323
      Alex323, 24.10.2020 16:29
    +1
    Втратили відчуття РЕАЛьності.
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    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.10.2020 16:52
    0
    stopor2016, 24.10.2020 16:33
    Да хватит хвастать тем Реалом , он вышел и ждал одолжения , а не играл. Вот он во втором матче покажет кузькину мать.
    Так а шош твой реал во втором тайме не показал кузькину мать ???
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 16:33
    0
    Да хватит хвастать тем Реалом , он вышел и ждал одолжения , а не играл. Вот он во втором матче покажет кузькину мать.
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