Луиш КАШТРУ: «Последние 15 минут был хаос. Игроки Шахтера потеряли голову»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий после матча 7-го тура УПЛ против «Ворсклы», который завершился вничью 1:1.
«Сегодня мы доминировали, в этом сомнений нет. Особенно в первые 75 минут все было великолепно. Последние 15 играли больше сердцем, а не головой. Ожидали, что сможем победить. Игра с «Реалом» никак не связана с этим матчем. Оглядываться назад смысла нет. Последние 15 минут потеряли голову».
«Тот же состав, что и в Мадриде? Да, это тот же состав. Ребята успели восстановиться после прошлого матча, поэтому мы решили поставить тех же футболистов».
«План на игру выполнили, но начался хаос последние 15 минут», - сказал Каштру в комментарии Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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