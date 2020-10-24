Динамо – Александрия. Попов и Гармаш выйдут с первых минут

Стали известны составы команд на матч

  • 24.10.2020 16:20
  • 1412 просмотров
  • 1 комментарий
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Динамо – Александрия. Попов и Гармаш выйдут с первых минут
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня «Динамо» в седьмом туре УПЛ дома примет «Александрию». Начало матча – в 17:00.

Стали известны составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан – Миколенко, Попов, Сирота, Кендзера – Гармаш, Буяльский, Сидорчук – Родригеш, Цыганков, Де Пена
Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга

«Александрия»: Панькив – Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук, Дудка, Мышенко, Задерака, Третьяков, Ситало
Запас: Борисенко, Стецьков, Ковалец, Безбородько, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Гречишкин, Дубра

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 16:35
    -1
    сейчас наверно Донецкие Александрии миллионы $ обещают)))))))
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