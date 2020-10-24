Динамо – Александрия. Попов и Гармаш выйдут с первых минут

Сегодня «Динамо» в седьмом туре УПЛ дома примет «Александрию». Начало матча – в 17:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Динамо»: Бущан – Миколенко, Попов, Сирота, Кендзера – Гармаш, Буяльский, Сидорчук – Родригеш, Цыганков, Де Пена
Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга
«Александрия»: Панькив – Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук, Дудка, Мышенко, Задерака, Третьяков, Ситало
Запас: Борисенко, Стецьков, Ковалец, Безбородько, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Гречишкин, Дубра
Источник — УПЛ
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