Максим ЛОПЫРЕНОК: «Не пожалел, что перешел в Минай»

В конце августа экс-защитник «Днепра-1» Максим Лопыренок перешел в «Минай». Он признался, что не пожалел о таком решении:

«Минай» — очень хорошая команда с хорошим тренером. Мне здесь нравится. Много времени на адаптацию не последовало и это радует. Коллектив очень хорошо меня принял. В свою очередь, очень хочется за это время, что я здесь, максимально помочь команде получить побольше очков.

Как оказался здесь? Дмитрий Михайленко, тренер «Днепра-1», дал понять, что на меня больше не рассчитывает. Я поговорил с Андреем Русолом и мы решили, что не буду спешить и доработаю контракт до конца, поэтому решил уйти в аренду. Появился вариант с «Минаем» и я согласился.

И не пожалел. Здесь хорошие условия, хорошие тренировки, есть все для прогресса футболиста. К тому же, Ужгород — красивый город».