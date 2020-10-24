Максим ЛОПЫРЕНОК: «Не пожалел, что перешел в Минай»

Защитнику нравится в своем новом клубе

  • 24.10.2020 15:53
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Главные новости
Динамо – Александрия – 1:0. LIVE

- Футбол

30
4401
Барселона – Реал – 1:1. LIVE

- Футбол

6
3682
Олимпик - Десна - 0:0. LIVE

- Футбол

1
535
Максим ЛОПЫРЕНОК: «Не пожалел, что перешел в Минай»
© СК Днепр-1. Максим Лопыренок

В конце августа экс-защитник «Днепра-1» Максим Лопыренок перешел в «Минай». Он признался, что не пожалел о таком решении:

«Минай» — очень хорошая команда с хорошим тренером. Мне здесь нравится. Много времени на адаптацию не последовало и это радует. Коллектив очень хорошо меня принял. В свою очередь, очень хочется за это время, что я здесь, максимально помочь команде получить побольше очков.

Как оказался здесь? Дмитрий Михайленко, тренер «Днепра-1», дал понять, что на меня больше не рассчитывает. Я поговорил с Андреем Русолом и мы решили, что не буду спешить и доработаю контракт до конца, поэтому решил уйти в аренду. Появился вариант с «Минаем» и я согласился.

И не пожалел. Здесь хорошие условия, хорошие тренировки, есть все для прогресса футболиста. К тому же, Ужгород — красивый город».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Минай

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rosti79
      rosti79, 24.10.2020 16:14
    0
    упыренок нашел своих сколько Днепру привозил
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 24.10.2020 16:14
    0
    упыренок нашел своих сколько Днепру привозил
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности