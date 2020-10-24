Йожеф САБО: «Шахтер сотворил маленькое чудо в Мадриде»

Специалист – о победе «горняков» над «Реалом»

  • 24.10.2020 14:26
  • 714 просмотров
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Шахтер сотворил маленькое чудо в Мадриде»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла», который проходит в эти минуты в Киеве на стадионе имени Банникова.

«Наконец-то Юрий Максимов с помощниками появились. Какое-то время команда была без командира.

Самое главное, что противник «Ворсклы» – «Шахтер Донецк». Команда, которая сотворила маленькое чудо в Мадриде. Это было что-то! От такой игры получаешь только удовольствие. Это тот футбол, на который можно смотреть круглые сутки», – заявил Сабо.

Напомним, в минувшую среду «Шахтер» сенсационно обыграл мадридский «Реал» (3:2) в выездном поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Panama2830
      Panama2830, 24.10.2020 14:37
    +1
    Сабо, ти сам суцільне диво....
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 24.10.2020 14:37
    +1
    Сабо, ти сам суцільне диво....
    Ссылка
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