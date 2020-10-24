Вест Хэм – Ман Сити. Зинченко и Ярмоленко остались в запасе

Сегодня в шестом туре АПЛ встретятся команды украинцев - «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко примет «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Оба игрока сборной Украины остались в запасе своих команд на матч, который начнется в 14:30 по Киеву.
Составы команд:
«Вест Хэм» – Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Райс, Форнальс, Боуэн, Соучек, Масуаку, Антонио
Запас: Диоп, Лансини, Нобл, Рэндолф, Фредерикс, Халлер, Ярмоленко
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Агуэро
Запас: Де Брюйне, Зинченко, Палмер, Стоунз, Торрес, Фоден, Штеффен
Источник — Sport.ua
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