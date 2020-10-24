Вест Хэм – Ман Сити. Зинченко и Ярмоленко остались в запасе

Игроки сборной Украины не попали в основу своих команд на матч

  • 24.10.2020 14:11
  • 514 просмотров
  • 2 комментария
Вест Хэм – Ман Сити. Зинченко и Ярмоленко остались в запасе
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Сегодня в шестом туре АПЛ встретятся команды украинцев - «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко примет «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Оба игрока сборной Украины остались в запасе своих команд на матч, который начнется в 14:30 по Киеву.

Составы команд:

«Вест Хэм» – Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Райс, Форнальс, Боуэн, Соучек, Масуаку, Антонио
Запас: Диоп, Лансини, Нобл, Рэндолф, Фредерикс, Халлер, Ярмоленко

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Агуэро
Запас: Де Брюйне, Зинченко, Палмер, Стоунз, Торрес, Фоден, Штеффен

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 24.10.2020 14:31
    -2
    Я и не сомневался
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    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 24.10.2020 14:27
    -2
    Нічого дивного. Полірують лавку далі. Вони не потрібні своїм командам. Тренери на них не розраховують.
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