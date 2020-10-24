Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 25-го октября, луганская «Заря» в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух».
Поединок состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Заря» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.