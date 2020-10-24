Миралем ПЬЯНИЧ: «Сарри не доверял футболистам Ювентуса»

Хавбек «Барселоны» - о работе с Маурицио Сарри

  • 24.10.2020 13:29
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Миралем ПЬЯНИЧ: «Сарри не доверял футболистам Ювентуса»
© ФК Барселона. Миралем Пьянич

Миралем Пьянич, который нынешним летом перешел в «Барселону», рассказал о том, почему ему не понравилась работа с Маурицио Сарри в прошлом сезоне в «Ювентусе»:

«Что меня и поныне больше всего разочаровывает, так это то, что Сарри не доверял футболистам Ювентуса. То, как он ошибочно судил о ком-то, это самое худшее. Ведь каждый футболист команды всегда был и будет готов отдать все ради Юве.

Все игроки – профессионалы, которые хотят достичь поставленных целей. И если тренер в этом сомневается, то это и есть та самая нехватка химии, о которой говорил президент.

Никто не сомневается в качествах Сарри как тренера, но это была его проблема. В конечном итоге, он выиграл Скудетто, что никогда нельзя воспринимать как что-то само собой разумеющееся».

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Источник — Football-Italia

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