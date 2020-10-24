Победный состав: Каштру выставил на Ворсклу триумфаторов Мадрида

Наставник «Шахтера» решил не вносить изменений в победный состав

  • 24.10.2020 13:10
  • 1540 просмотров
  • 10 комментариев
Победный состав: Каштру выставил на Ворсклу триумфаторов Мадрида
© ФК Шахтер Донецк

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Ворсклы» на стартовый матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Марлос, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.

«Ворскла»: Ризнык – Чеснаков, Пап-Алиун, Яворский, Пердута, Ребенок, Пуцлин, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Шахтера» выйдут те же игроки, которые начали победный выездной поединок с мадридским «Реалом» (3:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Также заслуживает внимания появление в запасе Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Тайсона и Алана Патрика, которые впервые попали в заявку на матч после позитивных тестов на коронавирус.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 24.10.2020 13:50
    +1
    Ето им не Реал в Мадриде обыгрывать!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 13:47
    0
    Ворскла это не какой-нибудь Реал.Трудно будет молодежи Шахтаря.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 24.10.2020 13:44
    +3
    Слава Чебан, 24.10.2020 13:40
    блять а отдохнуть дать ребятам перед интером, тут надо было выпускать тайсонов итд, а на интер этот состав
    Те ребята после болезни организм ослаблен куда им играть , а состав неплохой
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 24.10.2020 13:40
    0
    блять а отдохнуть дать ребятам перед интером, тут надо было выпускать тайсонов итд, а на интер этот состав
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 24.10.2020 13:36
    +3
    Буду болеть за корниенко
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 24.10.2020 13:35
    -1
    Повтор .
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 13:33
    -3
    Ну вот и всё, капец Ворскле.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 24.10.2020 13:33
    -2
    Макс Жёсткий, 24.10.2020 13:28
    Шахтёр гордость Украинского футбола!!!Состав победный,украинский характер +бразильская техника это сила!!!
    Тю.
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    Alex323
      Alex323, 24.10.2020 13:32
    -4
    Уже було.
    Потор i порожняк .
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 24.10.2020 13:28
    -1
    Шахтёр гордость Украинского футбола!!!Состав победный,украинский характер +бразильская техника это сила!!!
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 24.10.2020 13:44
    +3
    Слава Чебан, 24.10.2020 13:40
    блять а отдохнуть дать ребятам перед интером, тут надо было выпускать тайсонов итд, а на интер этот состав
    Те ребята после болезни организм ослаблен куда им играть , а состав неплохой
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 24.10.2020 13:36
    +3
    Буду болеть за корниенко
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 24.10.2020 13:50
    +1
    Ето им не Реал в Мадриде обыгрывать!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.10.2020 13:47
    0
    Ворскла это не какой-нибудь Реал.Трудно будет молодежи Шахтаря.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 24.10.2020 13:40
    0
    блять а отдохнуть дать ребятам перед интером, тут надо было выпускать тайсонов итд, а на интер этот состав
    Ссылка
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