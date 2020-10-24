Победный состав: Каштру выставил на Ворсклу триумфаторов Мадрида

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Ворсклы» на стартовый матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Марлос, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.

«Ворскла»: Ризнык – Чеснаков, Пап-Алиун, Яворский, Пердута, Ребенок, Пуцлин, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Шахтера» выйдут те же игроки, которые начали победный выездной поединок с мадридским «Реалом» (3:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Также заслуживает внимания появление в запасе Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Тайсона и Алана Патрика, которые впервые попали в заявку на матч после позитивных тестов на коронавирус.