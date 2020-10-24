Тибо КУРТУА: «Реал – лучшая команда в мире»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от Эль Класико против «Барселоны», которое состоится сегодня в 7-м туре Ла Лиги:

«Это особые матчи, в которых вы мечтаете принять участие и в которых каждая команда пытается победить. Это первое Класико в сезоне, хотя впереди долгий путь. Это три очка, как и в любом другом матче.

Даже если мы выиграем, то не можем успокаиваться, нужно продолжать. Если же будет другой результат, то это не должно повлиять на нас в следующих матчах.

Важно побеждать ради собственной уверенности и гордости. Это будет красивая и сложная игра. «Реал» – лучшая команда в мире, и мы здесь, чтобы выиграть больше титулов».