ВИДЕО. Раритет. Первое интервью Месси в Барселоне

Вашему вниманию эксклюзивные кадры: первое интервью Лионеля Месси в качестве игрока молодежной академии «Барселоны». На дворе был 2000-й год, аргентинцу 13 лет:
Напомним, сегодня «Барселона» сыграет с «Реалом» в 7-м туре Ла Лиги.
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