Ярослав БОГУНОВ: «Турнирное положение давит на Львов»

Полузащитник «Львова» Ярослав Богунов поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Турнирное положение влияет, давит. Но по самоотдаче, бойцовским качествам мы никому не уступаем. Может, где-то не везет, наверное. Большинство моментов не можем реализовать. С «Шахтером» старались играть в атакующий футбол. Но «Шахтер» есть «Шахтер». В этом матче, как и каждом, играем на победу, а футбол, сами знаете, непредсказуемая игра. Победит тот, кто будет больше хотеть», - сказал Богунов.

Матч «Львов» – «Днепр-1» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 19:30.