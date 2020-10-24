Вчера, 23 октября «Валенсия» в 7-м туре Ла Лиги на выезде потерпела поражение от «Эльче» - 1:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Лато (Валенсия).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Фидель (Эльче).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосан (Эльче).
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Источник — Sport.ua
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