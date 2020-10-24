7-й тур
Эльче
2 : 1
Валенсия
23.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Нелетучие мыши. Валенсия потерпела третье поражение подряд в Ла Лиге

«Эльче» сумел обыграть испанского гранда на своем поле и вошел в топ-6

  • 24.10.2020 00:45
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Нелетучие мыши. Валенсия потерпела третье поражение подряд в Ла Лиге
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23 октября состоялся стартовый матч 7-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» огорчил одного из грандов Ла Лиги «Валенсию» (2:1).

Для «летучих мышей» это уже третье поражение подряд, команда занимает лишь 13-е место (7 очков). А хозяева поля вошли уже в топ-6 лиги (10 очков).

Ла Лига. 7-й тур

«Эльче» – «Валенсия» – 2:1

Голы: Хосан, 19, Фидель, 37 – Лато, 74.

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68).

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90.

Судья: Сото Градо (Испания).

Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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