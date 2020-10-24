Нелетучие мыши. Валенсия потерпела третье поражение подряд в Ла Лиге

23 октября состоялся стартовый матч 7-го тура чемпионата Испании.
«Эльче» огорчил одного из грандов Ла Лиги «Валенсию» (2:1).
Для «летучих мышей» это уже третье поражение подряд, команда занимает лишь 13-е место (7 очков). А хозяева поля вошли уже в топ-6 лиги (10 очков).
Ла Лига. 7-й тур
«Эльче» – «Валенсия» – 2:1
Голы: Хосан, 19, Фидель, 37 – Лато, 74.
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46).
«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68).
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90.
Судья: Сото Градо (Испания).
Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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